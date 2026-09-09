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Ивановские новости

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Скончалась директор Ивановского художественного музея Людмила Воловенская

Скончалась директор Ивановского художественного музея Людмила Воловенская

Людмила Воловенская более 35 лет возглавляла Ивановский областной художественный музей, превратив его в современный научно-просветительский центр с международными проектами.

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