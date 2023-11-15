"Кузбассразрезуголь" внедряет систему мониторинга шин карьерных самосвалов

Новую технологию для контроля состояния крупногабаритных шин, которая помогает продлить срок их службы и повысить безопасность движения карьерной техники, начали внедрять в угольной компании "Кузбассразрезуголь".
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