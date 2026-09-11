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Марина Шульц стала директором департамента тарифной политики ЯНАО

Марина Шульц стала директором департамента тарифной политики ЯНАО

На Ямале назначен директор нового департамента тарифной политики. Им стала Марина Шульц, которая до этого была исполняющей обязанности.

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