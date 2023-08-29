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Гимнастка Мельникова верит в чемпионство «Спартака»: «Как начнешь, так и закончишь»

Гимнастка Мельникова верит в чемпионство «Спартака»: «Как начнешь, так и закончишь»

«К сожалению, из-за своего графика не попадала ни на одну игру. Очень рада, что мне удалось попасть на матч с «Ахматом».

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