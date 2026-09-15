Собянин: по Троицкой линии метро за два года совершили свыше 38 млн поездок

За два года с начала работы Троицкой линии пассажиры совершили более 38 миллионов поездок. Сейчас на ней ежедневно фиксируют около 100 тысяч поездок, а после открытия новых станций пассажиропоток увеличился втрое.
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