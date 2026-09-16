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Ферстаппен выиграл гонку против 100 картингистов, стартовав последним

Ферстаппен выиграл гонку против 100 картингистов, стартовав последним

Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу в картинговом заезде против 100 пилотов в Сильверстоуне.

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