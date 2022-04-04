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Дело о краже табачной продукции из магазинов Свердловской области направлено в суд

Дело о краже табачной продукции из магазинов Свердловской области направлено в суд

Главное следственное управление ГУ МВД по Свердловской направило в суд уголовное дело, возбужденное в МО МВД России «Заречный», по фактам тайного хищения имущества на сумму более 5 миллионов рублей, принадлежащего частным компаниям, а именно продуктовым магазинам.

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