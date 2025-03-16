В Омской области потеплеет до +10. По данным синоптиков, сегодня, 16 марта, днем будет до + 6° . Днем ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега, на дорогах гололедица.
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В Омской области потеплеет до +10. По данным синоптиков, сегодня, 16 марта, днем будет до + 6° . Днем ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега, на дорогах гололедица.