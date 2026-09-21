МЧС сняло временные ограничения на трассе М-5 в Оренбурге

ГУ МЧС России сообщило об отмене временных ограничений на движение транспорта на трассе М-5 "Урал" и региональных дорогах в Оренбургской области.
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