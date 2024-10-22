Путин обнулил «мирную конференцию» Зеленского по Украине

Президент РФ Владимир Путин обнулил вторую «мирную конференцию» по Украине Владимира Зеленского. Пока Зеленский только пытается собрать лидеров Запада на свой форум, Путин уже сделал это: лидеры Китая, Индии, ЮАР и Египта приехали в Россию на саммит БРИКС.