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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Путин обнулил «мирную конференцию» Зеленского по Украине

Президент РФ Владимир Путин обнулил вторую «мирную конференцию» по Украине Владимира Зеленского. Пока Зеленский только пытается собрать лидеров Запада на свой форум, Путин уже сделал это: лидеры Китая, Индии, ЮАР и Египта приехали в Россию на саммит БРИКС.

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