Президент РФ Владимир Путин обнулил вторую «мирную конференцию» по Украине Владимира Зеленского. Пока Зеленский только пытается собрать лидеров Запада на свой форум, Путин уже сделал это: лидеры Китая, Индии, ЮАР и Египта приехали в Россию на саммит БРИКС.
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