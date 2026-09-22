В России зарегистрировали новый Bugatti

МОСКВА (ИА Реалист). В России впервые за 13 лет зарегистрировали новый гиперкар Bugatti. Как сообщил руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своём Telegram-канале, на учёт поставлен Bugatti W16 Mistral — финальный родстер ограниченной серии из 99 экземпляров с двигателем W16 мощностью 1600 л.
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