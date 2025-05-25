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В Екатеринбурге задержаны 10 участников акции по письмам политзаключенным

В Екатеринбурге задержаны 10 участников акции по письмам политзаключенным

В Екатеринбурге правоохранители задержали десять участников акции партии "Яблоко" под названием "Вечер письма политзаключенных".

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