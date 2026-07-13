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Недельная выработка электроэнергии в США впервые превысила 100 миллионов мегаватт-часов на фоне экстремальной жары

Недельная выработка электроэнергии в США впервые превысила 100 миллионов мегаватт-часов на фоне экстремальной жары

Линии электропередачи / © Getty Images    Этот исторический рубеж был достигнут из-за экстремальной жары, вызванной так называемым тепловым куполом, который охватил территорию с населением свыше 200 миллионов человек.

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