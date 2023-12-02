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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Корнев об участии в прологе: «100 метров – это непривычная для нас работа. Я выплеснул себя, а затем было психологическое и мышечное опустошение»

Перед началом этапа Кубка России в Ханты-Мансийске биатлонисты соревновались в прологе в виде лыжного спринта на 100 м.

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