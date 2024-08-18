Опубликовано видео свадебного танца фигуристов Трусовой и Игнатова

Официальный фан-аккаунт серебряной призерки зимних Олимпийских игр - 2022 Александры Трусовой на странице "ВКонтакте" опубликовал видеозапись свадебного танца спортсменки с российским фигуристом Макаром Игнатовым.
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