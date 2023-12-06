Глава Минобороны ФРГ отказался считать Киев союзником Берлина

Германия не является союзником Украины. Такое заявление сделал министр обороны ФРГ Борис Писториус.Он подчеркнул, что Берлин занимает первое место в Европе по объемам выделения помощи киевскому режиму, существенно опережая остальных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии