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Газета.ру

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ВОЗ сообщила о выписке последнего пациента с Эболой в Уганде

ВОЗ сообщила о выписке последнего пациента с Эболой в Уганде

В Уганде выписали последнего пациента с подтвержденным случаем заражения лихорадкой Эбола. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, его цитирует ТАСС.

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