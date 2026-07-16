ВОЗ сообщила о выписке последнего пациента с Эболой в Уганде

В Уганде выписали последнего пациента с подтвержденным случаем заражения лихорадкой Эбола. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, его цитирует ТАСС.
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