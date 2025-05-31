В ГД предложили сделать бесплатной парковку в Москве по субботам в летний период

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT объяснил, что среди гостей столицы и местных жителей есть запрос на то, чтобы зона платных парковок по выходным была бесплатной.
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