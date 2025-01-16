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Астролог Шустина предвидит успех одного знака зодиака в феврале — покровитель возьмет под крыло

Астролог Шустина предвидит успех одного знака зодиака в феврале — покровитель возьмет под крыло

Второй месяц зимы будет богат на впечатления. 123RF/legion-media.ruКонец зимы запомнится разными яркими событиями — одни знаки зодиака будут купаться в деньгах и внимании, а другим придется преодолевать полосу препятствий.

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