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Царьград

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Трамп впервые допустил своё поражение на выборах

Трамп впервые допустил своё поражение на выборах

Республиканец допустил поражение на президентских выборах, но заявил, что у него есть преимущество.Бывший президент США Дональд Трамп, предпринявший попытку вернуться в Белый дом спустя 4 года, дал интервью телеканалу ABC, где впервые допустил, что может проиграть на выборах.

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