Шарль Леклер о раннем переходе на слики: «Нам нужно было хоть что-то попробовать. С такими проблемами с двигателем мы в любом случае не претендовали на очки»

Леклер высказался о неудачном выступлении на Гран-при Канады. По словам пилота «Феррари», команда была вынуждена экспериментировать со стратегией, поскольку потеря мощности двигателя в любом случае не позволила бы заработать очки.
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