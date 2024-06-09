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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шарль Леклер о раннем переходе на слики: «Нам нужно было хоть что-то попробовать. С такими проблемами с двигателем мы в любом случае не претендовали на очки»

Леклер высказался о неудачном выступлении на Гран-при Канады. По словам пилота «Феррари», команда была вынуждена экспериментировать со стратегией, поскольку потеря мощности двигателя в любом случае не позволила бы заработать очки.

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