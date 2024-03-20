Украинец арестован в Италии за нападения на мигрантов в метро

Украинский подросток был арестован в Италии после четырёх нападений на мигрантов в метро Милана. Согласно информации издания Il Giorno, четыре нападения произошли на станциях "Чимиано" и "Кресченцаго" в ночь с 28 на 29 февраля.
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