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Царьград

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Полковник Ходаренок раскрыл реальный способ защиты от БПЛА

Полковник Ходаренок раскрыл реальный способ защиты от БПЛА

По мнению военного аналитика, у России есть надёжный щит – радиолокационное поле, подобное тому, что уже создаётся в Московском регионе.

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ВН
Владимир Наумов
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