Полковник Ходаренок раскрыл реальный способ защиты от БПЛА

ВН

Владимир Наумов

Мощные излучатели, расположенные, например, квадратно-координатным методом, в том числе и мобильные, представляют "сладкие" мишени для самых разнообразных средств поражения от диверсантов и БПЛА... до АС, РС наземного и воздушного базирования. В тоже время действующие системы мониторинга звуковых частот, например, контрбатарейных комплексов, позволяют фиксировать и вычислять по звуковым полям и траектории и точки запуски снарядов не излучая сигналов... В 80-х, в кружке школьников, приятелю изготовили примитивный зонд для обнаружения лодочных моторов в пойме Волги. 4 высокочувствительных микрофона по направлениям, усилитель, узкополосный частотный фильтр, коммутатор, 4 лампочки... Через трое суток "ночные" рыбаки перестали выходить на промысел в радиусе почти 7...10 км... Зонды, на высоте 50...100 м, через 1000 м по ЛБС или по периметру важных объектов, городов с современными усилителями, цифровыми частотными фильтрами, настроенными на частоты любых "движителей", связь с сервером, позволят определить азимут, высоту, скорость любого объекта от БЭК и БПЛА до ЛА и РС с двигателем...