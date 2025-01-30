На Ямале микроавтобус с вахтовиками попал в ДТП

На Ямале на Чатыльтинском месторождении в ЯНАО в среду, 29 января, столкнулись КамАЗ и «Соболь». По данным ЕДДС Красноселькупского района, госпитализированы четыре человека, сообщает издание «Красный Север».
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