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The Moscow Post

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С первого апреля в Петербурге начнут взимать курортный сбор 

С первого апреля в Петербурге начнут взимать курортный сбор 

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников сообщил, что 1 апреля в городе начинает действовать новая ставка курортного сбора, в размере ста рублей, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на The Sankt-Peterburg Post.

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