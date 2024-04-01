С первого апреля в Петербурге начнут взимать курортный сбор 

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников сообщил, что 1 апреля в городе начинает действовать новая ставка курортного сбора, в размере ста рублей, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на The Sankt-Peterburg Post.
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