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Ультралевые захватывают Мичиган

Ультралевые захватывают Мичиган

Подошли к концу хаотичные праймериз Демпартии в одном из ключевых штатов Среднего Запада. Особое внимание было приковано к сенатской гонке, в которой выиграл мусульманин, социалист и критик Израиля Абдул Эль-Сайед Фото: Sarah Rice/Getty Images Но и на праймериз в нижнюю палату тоже доминировали ультралевые.

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