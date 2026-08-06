Ультралевые захватывают Мичиган

Подошли к концу хаотичные праймериз Демпартии в одном из ключевых штатов Среднего Запада. Особое внимание было приковано к сенатской гонке, в которой выиграл мусульманин, социалист и критик Израиля Абдул Эль-Сайед Фото: Sarah Rice/Getty Images Но и на праймериз в нижнюю палату тоже доминировали ультралевые.