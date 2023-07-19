Редкий BMW M3 Lime Rock Park Edition — мечта коллекционера

В настоящее время торги составляют 72 392 доллара, и это, безусловно, будет упущено. BMW M3 Lime Rock Park Edition 2013 года, когда было построено всего более 200 экземпляров, несомненно, является одним из лучших специальных выпусков M3 всех времен.
В настоящее время торги составляют 72 392 доллара, и это, безусловно, будет упущено. BMW M3 Lime Rock Park Edition 2013 года, когда было построено всего более 200 экземпляров, несомненно, является одним из лучших специальных выпусков M3 всех времен.
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