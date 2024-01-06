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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стремсхайм о первой победе на Кубке мира: «Это удается лишь немногим. На последней стрельбе я сказал себе: «Не облажайся»

Сегодня Эндре Стремсхайм выиграл гонку преследования в Оберхофе. «Это потрясающе. А еще лучше это стало благодаря публике.

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