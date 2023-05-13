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День Черноморского флота ВМФ России: славная история морских сражений и побед

День Черноморского флота ВМФ России: славная история морских сражений и побед

День Черноморского флота Военно-морского флота России 13 мая отмечается с 1997 года согласно приказа главнокомандующего ВМФ Российской Федерации № 253 от 15 июля 1996 года.

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