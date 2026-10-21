Круглый стол на тему «Особенности функционирования инновационной инфраструктуры в 2026 году: федеральные инновационные площадки и «Базовые школы РАН» в статусе ФИП» прошел 20 октября на базе Всероссийского научно-методического центра «Философия образования» Московского педагогического государственного университета.
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