Пушков: Запад примет решение об ударах вглубь РФ в течение пары дней

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале выразил мнение, что решение о нанесении ударов по российской территории с использованием западного оружия может быть принято в ближайшее время.
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