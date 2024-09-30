Компания COMPOSIT GROUP открыла свой офис в Москве

Выбор бассейна для дома, коттеджа или развлекательного центра может оказаться непростой задачей. Мы решили упростить вам задачу и открыли офис компании COMPOSIT GROUP на выставке «Низкая страна» недалеко от Москвы».
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