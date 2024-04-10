Глава МЧС России Куренков прибыл в Тюмень

Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков накануне вечером прибыл с рабочим визитом в Тюменскую область, где из-за неблагоприятного прогноза по паводку введен режим ЧС.
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