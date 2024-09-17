В РФС рассказали, может ли сборная России сыграть с Бразилией и Китаем

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в беседе с корреспондентом Sport24 Валентином Гончаром оценил возможность проведения товарищеских матчей сборной России с Бразилией и Китаем.
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