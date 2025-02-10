Лето 2025 года может стать настоящим испытанием для жителей Татарстана. Метеорологи предупреждают, что регион ожидают аномально высокие температуры,… За аномальной жарой — невыносимое лето: о погодных сюрпризах в 2025 году .
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