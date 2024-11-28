Шон Мерфи и Барри Хокинс вышли в 1/4 финала на Чемпионате Великобритании

Шон Мерфи одержал победу над Дином Джуньху, а Барри Хокинс обыграл Дэвида Гилберта в 1/8 финала Чемпионата Великобритании 2024, сообщает WST Шон Мерфи (фото: WST)Все Новости и результаты турнира UK Championship 2024 UK Championship 2024.
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