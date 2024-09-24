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Тульские новости

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Лидер тульского отделения партии «Яблоко» уехал заграницу

Лидер тульского отделения партии «Яблоко» уехал заграницу

Лидер тульского отделения партии «Яблоко» Владимир Дорохов* уехал заграницу после признания иноагентом.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Да сгнило уже это яблоко....
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19 час.
Модест
В двух строчках новостишки четыре раза напомнили, что какой-то яблочник является иноагентом. Ахренеть новость! Они там все такие. Товарищи по партии скинулись секретарю партячейки на Испанию, будет теперь из-за бугра режим шатать. Чистый Ленин с Герценом. Главное чтоб там на довольствие поставили из госдепа.
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19 час.
НС
Наталья Середа
Почему выпустили? Он, что с зарплатой уехал?
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11 час.

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