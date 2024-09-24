Лидер тульского отделения партии «Яблоко» уехал заграницу

Модест

В двух строчках новостишки четыре раза напомнили, что какой-то яблочник является иноагентом. Ахренеть новость! Они там все такие. Товарищи по партии скинулись секретарю партячейки на Испанию, будет теперь из-за бугра режим шатать. Чистый Ленин с Герценом. Главное чтоб там на довольствие поставили из госдепа.