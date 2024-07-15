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СООБЩЕНИЯ -ФАКТЫ

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15.07.24==«Мы не будем участвовать в этом конфликте». В НАТО отказались сбивать российские ракеты над Украиной

15.07.24==«Мы не будем участвовать в этом конфликте». В НАТО отказались сбивать российские ракеты над Украиной

Генсек НАТО отверг идею Польши сбивать ракеты ВС России над Украиной   Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отверг идею Польши, которая ранее предложила сбивать ракеты Вооруженных сил (ВС) России над территорией Украины.

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