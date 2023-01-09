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Ройс О’Нил стал автором победного попадания в матче с «Майами»

Ройс О’Нил стал автором победного попадания в матче с «Майами»

Форвард «Бруклина» Ройс О’Нил исполнил победный бросок в гостевом матче с «Майами» (102:101). О’Нил подобрал мяч после неточного 3-очкового Кайри Ирвинга и добавил его в корзину за 3,2 секунды до сирены при «-1».

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