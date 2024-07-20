Суд в Махачкале арестовал мужчину, сбившего на автомобиле полицейских

Злоумышленника, который на автомобиле сбил полицейских в Махачкале, суд отправил в СИЗО.«По ходатайству следствия, 20 июля в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — проинформировали в пресс-службе Следственного комитета по Республике Дагестан.