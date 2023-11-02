Два автомобиля «Нива» отправили из Иркутска на Донбасс

Из Иркутска в зону СВО направили еще два внедорожника марки «Нива» высокой проходимости. Техническое обслуживание и погрузку транспорта в фургон провело предприятие «Иркутскгортранс», сообщает администрация города Мэр города Руслан Болотов сообщил, что автомобили оснащены всем необходимым, включая спальники, домкраты и инструменты для срочного ремонта.
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