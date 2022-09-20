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ВС РФ нанесли серию сокрушительных ракетных ударов по дамбе Печенежского водохранилища

ВС РФ нанесли серию сокрушительных ракетных ударов по дамбе Печенежского водохранилища

Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли серию сокрушительных ракетных ударов по дамбе Печенежского руслового водохранилища на реке Северский Донец в Харьковской области, сообщает портал "Русская Весна", прилагая соответствующий фотоматериал.

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