ВС РФ нанесли серию сокрушительных ракетных ударов по дамбе Печенежского водохранилища

Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли серию сокрушительных ракетных ударов по дамбе Печенежского руслового водохранилища на реке Северский Донец в Харьковской области, сообщает портал "Русская Весна", прилагая соответствующий фотоматериал.
Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли серию сокрушительных ракетных ударов по дамбе Печенежского руслового водохранилища на реке Северский Донец в Харьковской области, сообщает портал "Русская Весна", прилагая соответствующий фотоматериал.
Свежие комментарии