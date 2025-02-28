В Москве началась подготовка к запуску беспилотного поезда метро

Москва, 27 февраля /Синьхуа/ -- В Москве началась подготовка к первому этапу запуска беспилотного поезда метро, сообщили в четверг в телеграм-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
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