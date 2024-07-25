Обвиненного в домогательствах митрополита Илариона сместили со всех должностей

Сайт Русской православной церкви опубликовал итоги заседания Синода, на котором, как вытекает из документа, было принято решение об освобождении митрополита Илариона (Григория Алфеева) от всех церковных должностей .
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