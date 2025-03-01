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Мишустин поздравил буддистов России: успехи и возрождение традиций

Мишустин поздравил буддистов России: успехи и возрождение традиций

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил буддистов России с праздником Сагаалган. В официальной телеграмме он отметил значимость работы Буддийской Сангхи по сохранению традиций и культурного наследия, подчеркнув её вклад в развитие духовного и патриотического воспитания.

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