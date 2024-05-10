Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 436 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Майя Maja
    И правильно. Япония понатыкала американские военные базы направленные на РФ, а мы сто молчать должны???Уже приступили. В...
  • Анастасия Гончарова
    почему то видуха у гейзападенцев "руководителей" у всех как у вурдалаков упырей ..страшные как хз кто,  зеленый клоун...Президент Финлянд...
  • Гарий Щерба
    ВСЕ СТАРОЕ и  ПРОСРОЧЕННОЕ ВИДАТЬ БАРАХЛО  по  СУСЕКАМ ВЫСКРЕБЛИ ...!!!США раскрыли соде...

На Харьков: Армия России начала наступление от границы (КАРТА)

На Харьков: Армия России начала наступление от границы (КАРТА)

Армия России начала наступление в Харьковской области от границы с РФ. После массированной артподготовки и ударов авиации группировка «Север» атаковала позиции врага в Харьковской области с ряда направлений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Lana_Borei Иванова
Вот почему Батька ездил в Москву, решали откуда наступать
Ответить
15 час.
Вик Норд
Смерть оккупантам бандеровским! Пора держать ответ.
Ответить
13 час.
Сергей Туренко
Ну наконец-то бандеровцев погоним в гейропу, туда, куда они  очень сильно хотели. Может теперь Белгород вздохнет и перестанет прятаться по убежищам. Эти мрази, как фашисты в 41-м в ДЕНЬ ПОБЕДЫ ровно в 4 часа обстреляли Белгород. РОССИЯ ВПЕРЕД!!!!
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх