На Харьков: Армия России начала наступление от границы (КАРТА)

Сергей Туренко

Ну наконец-то бандеровцев погоним в гейропу, туда, куда они очень сильно хотели. Может теперь Белгород вздохнет и перестанет прятаться по убежищам. Эти мрази, как фашисты в 41-м в ДЕНЬ ПОБЕДЫ ровно в 4 часа обстреляли Белгород. РОССИЯ ВПЕРЕД!!!!