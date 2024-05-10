Армия России начала наступление в Харьковской области от границы с РФ. После массированной артподготовки и ударов авиации группировка «Север» атаковала позиции врага в Харьковской области с ряда направлений.
На Харьков: Армия России начала наступление от границы (КАРТА)
Комментарии
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Lana_Borei Иванова
Вот почему Батька ездил в Москву, решали откуда наступать
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15 час.
Вик Норд
Смерть оккупантам бандеровским! Пора держать ответ.
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13 час.
Сергей Туренко
Ну наконец-то бандеровцев погоним в гейропу, туда, куда они очень сильно хотели. Может теперь Белгород вздохнет и перестанет прятаться по убежищам. Эти мрази, как фашисты в 41-м в ДЕНЬ ПОБЕДЫ ровно в 4 часа обстреляли Белгород. РОССИЯ ВПЕРЕД!!!!
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10 час.
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