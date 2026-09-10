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Волонтеры группы «Москва-Донбасс» поздравили учащихся Троицко-Харцызской школы с началом учебного года

Волонтеры группы «Москва-Донбасс» поздравили учащихся Троицко-Харцызской школы с началом учебного года

Волонтеры международной группы «Москва-Донбасс» посетили Троицко-Харцызскую школу, поздравив учащихся с началом нового учебного года.

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