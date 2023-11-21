Страна и люди
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Страна и люди

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Израиль сознательно истреблял журналистов в Секторе Газа

Израиль сознательно истреблял журналистов в Секторе Газа

Израиль сознательно истреблял журналистов в Секторе Газа.Израильские военные убили 59 и ранили десятки палестинских журналистов, отслеживая их местоположение по геометкам на съёмочной аппаратуре, - утверждает Euro-Med Human Rights Monitor.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Израиль ВСЕХ ПОДРЯД СОЗНАТЕЛЬНО УНИЧТОЖАЕТ в секторе Газа.  Фашисты!! Изверги!!
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16 час.

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