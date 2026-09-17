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Газета.ру

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NBC: истребитель F-16 потерпел крушение в штате Мичиган

NBC: истребитель F-16 потерпел крушение в штате Мичиган

В американском штате Мичиган потерпел крушение истребитель F-16. Об этом сообщил телеканал NBC News.По данным журналистов, инцидент произошел около 14:00 по местному времени (21:00 мск).

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