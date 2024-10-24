Россиянам дали совет, как улучшить иммунитет, чтобы не заболеть

Следует следить за уровнем витамина D Если рассматривать, кто чаще всего болеет осенью, то это в первую очередь люди с хроническими заболеваниями и те, у кого наблюдается недостаток витаминов, особенно витамина D, сообщила РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.